Kultuurikomisjon rajab jõuga rahvusooperi juurdeehitisele teed

Nii kultuuri- kui regionaal- ja põllumajandusministeeriumi esindajate selgitused, et riigi eriplaneeringut ei saa praegusel juhul rakendada, kohtasid vaid kurte kõrvu. Kultuurikomisjon otsustas, et kui seadus ei luba riigi eriplaneeringut rakendada, siis tuleb seadust muuta. Nimelt on riigi eriplaneering mõeldud veel ehitamata hoone asukoha sobivuse täpsustamiseks. Olemasolevale hoonele juurdeehitise tegemiseks see ei sobi.

Riigikogu eelmise koosseisu kultuurikomisjon kinnitas 2021. aasta sügisel riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea, kus üheks objektiks on rahvusooper Estonia juurdeehitis. Juba enne selle otsuse vastuvõtmist juhiti tähelepanu, et rahvusooperi laiendamisel seisab ees terve hulk juriidilisi takistusi. Esiteks kuulub Tallinna vanalinn, mille servale rahvusooperi hoone jääb, UNESCO maailmapärandi nimekirja ning see tähendab, et niisuguses mahus uusi ehitisi selle vahetusse lähedusse rajada ei tohi. Teiseks on Tammsaare park, kuhu juurdeehitis kerkiks, looduskaitse all.