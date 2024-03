Ühendriikide keskväejuhatuse teatel tegutsesid väed enesekaitseks, kui hävitasid huthide kontrolli all olevatel aladel laevavastased raketid ja mehitamata õhusõidukid ning kolm relvahoidlat.

«Selgitati välja, et need relvad kujutavad otsest ohtu kaubalaevadele ja USA mereväe laevadele piirkonnas. Asjakohased meetmed rakendati selleks, et kaitsta meresõiduvabadust ning muuta rahvusvahelised veed USA mereväe ja kaubalaevade jaoks turvalisemaks,» selgitati avalduses.