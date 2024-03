PULBITSEV TÖÖTÜLI ⟩ Tartu Ülikooli kliinikumis vajavad põhjalikku ravi omavahelised suhted

Postimees kirjutas, et märtsi alguses avaldasid 20 arsti umbusaldust EMO juhile dr Sander Poksile. Pöördujad ähvardasid kliinikumiga töösuhte lõpetada, kui juhtimis- ja töökeskkond ei parane. Delfi edastas, et lisaks sellele panid ühise lahkumisavalduse lauale ka sisekliinikumi endokrinoloogia osakonna arstid.

Nüüdseks on juhtkond mõlema osakonna töötajatega kohtunud. Kliinikumist kinnitati, et soov on töörahu taastada ja mõistetavalt vajavad kõik osalised olukorra lahendamiseks aega.