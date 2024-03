Terviseminister: vaja on keskkonda, kus on võimalik teha tervislikke valikuid

Sikkut rääkis, et kuigi eestlased elavad pikemalt ja tervemalt kui kunagi varem, on riik siiski kaugel Lääne-Euroopa ja Põhjamaade tervisenäitajatest. Ta osutas, et seatud sihtide poole liikumist mõõdetakse strateegiadokumendis kolme tervist puudutava mõõdikuga, mis on tervena elatud aastad, õnnetussurmad ja ülemäärane kehakaal.

Sikkuti sõnul õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade tagajärjel hukkunute arv 20 aasta jooksul vähenes, ent alates 2019. aastast oleme eesmärgist eemaldunud ja iga aastaga lähme 2035. aastaks seatud sihist kaugemale. Minister märkis, et iga aastaga kasvab alko- ja narkosurmade arv ning eakate kodus kukkumised on 2019. aastast kahekordistunud. «Nii et elukeskkonda puudutavate teemade puhul meil on selgelt ruumi edasi minna,» sõnas Sikkut.

Minister tõi välja ka ülekaalulisuse kasvu. «Kui siht strateegias «Eesti 2035» on jõuda selleni, et vähem kui pooled Eesti täiskasvanud elanikud on ülemäärase kehakaaluga, siis 2022. aastal oleme jõudnud kasvavas joones tulemuseni, kus 53 protsenti täiskasvanud elanikest on ülekaalulised,» lausus ta. «20 aasta jooksul on ülemäärase kehakaaluga koolilaste arv kolmekordistunud ning iga kolmas üliõpilane on ülemäärase kehakaaluga.»