Suviti Matsalu mõisa tiigi kõrval pesitseva haigrukoloonia esimesed asukad plaanisid oma reisi nõnda varajaseks, et veebruari lõpus pesitsuspaika kohale jõudes oli nende toidulaud, Matsalu laht, pea täielikult jääkatte all. Kalatoidulised linnud suundusid siis Kasari jõe suudmesse, kus kiirema voolu tõttu leidus ka pisut vaba vett. Nüüd kui lahe jääpiir on veel enam taandunud ja toitumisvõimalusi rohkem, jätavad hallhaigrud kaamerasilma ette jäädes endast siiski üsna külmast võetud ja tusase mulje.