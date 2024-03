Eesti Ekspress kirjutas laupäeval, et nii varem kaitseministrina kui ka nüüd justiitsministrina on Laanet lasknud kinni maksta oma Tallinna korteri üüriarveid enam kui 12 000 euro ulatuses, kusjuures korteri omanikuks on tema kasupoeg. Laanet astus ministri kohalt tagasi, politsei algatas tema suhtes väärteomenetluse.

«Enne väljamakse tegemist läbivad dokumendid majasisese kooskõlastuse. Kuludokumente täiendavalt ei allkirjastata, vaid need kinnitab eelarve- ja strateegiatalituse juhataja,» selgitas ministeeriumi kõneisik Maria-Elisa Tuulik protseduuri.

Minister, kes soovib eluasemekulude hüvitamist, kinnitab avalduses, et üürileping ei ole sõlmitud temaga seotud isikuga. Ministeerium kontrollib eluasemekulude hüvitamist taotlenud ministri aadressiandmeid rahvastikuregistrist selleks, et teha kindlaks, et ministri elukoht asub väljaspool Tallinna ja sellega piirnevaid valdasid. «Rahvastikuregistrist elukoha andmete kontrolli on teostanud siseauditi osakonna juhataja ülesandeid täitnud teenistuja mais 2023,» ütles Tuulik.

«Kalle Laanet kinnitas enda avalduses üürikulude hüvitamiseks, et üürileping ei ole sõlmitud korruptsioonivastases seaduses nimetatud seotud isikuga (§ 7). Samuti on Laanet kinnitanud, et on ametisse astudes läbinud huvide konflikti käsitleva koolituse. Seetõttu ei olnud justiitsministeeriumil alust seda aspekti üürilepinguga seotud küsimuses täiendavalt üle kontrollida,» sõnas Tuulik.

Ministeerium vaatab seoses juhtunuga üle majasisese protseduuri teadlikkuse tõstmise ja kulude hüvitamise osas.

Äsja teatas Laanet, et ta sel teemal rohkem kommentaare ei anna. «Kuivõrd eile alustas keskkriminaalpolitsei väärteomenetluse, siis selleks, et õiguskaitseorganid saaksid rahulikult ja sõltumatult oma tööd teha ning mitte protsessi käiku mõjutada, ei anna ma enne väärteomenetluse lõppemist selles osas avalikkusele lisakommentaare,» sõnas Laanet.