Kohus peatas Nursipalu harjutusvälja raadamistööd

Halduskohus leidis, et praegu ei ole raadataval alal planeeritavate laskeharjutuste läbiviimiseks tagatud turvanõuded inimeste elu ja tervise kaitseks ning seega ei peaks raadamisega kiirustama. «Eelnevast tulenevalt ei saa väita, et ala raadamine parendaks antud hetkel kaitseväe ja liitlaste harjutusvõimalusi või selle praegu raiumata jätmine halvendaks neid. Kõnealune ala on tiheda teedevõrguga ja piirkonna elanike poolt kasutatav puhke- ja marjamets. Seega liigub inimesi alal aktiivselt ja üldiselt teatakse, et metsa kasutavad aktiivselt ka sõjaväelased,» kirjutas kohus määruses.