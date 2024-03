Selleks on kliimaministeeriumil olemas hulk välismaiste ekspertide soovitusi ja õpetussõnu, aga täpsustavate küsimuste peale on vastus enamasti, et detailid täpsustuvad protsessi käigus ja küllap midagi ikka välja mõeldakse.

Naljaga pooleks võib öelda, et hea uudis kõigile Eesti elanikele on see, et tulevikus saab nende ukseesine olema ilus ja värviline. Halb uudis on aga see, et seda värvikirevust pakuvad viis eri värvi prügikonteinerit, mis peavad edaspidi iga elamu juures olema.