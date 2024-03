Kohtla-Järve linnapea: Ida-Viru maakonda võiks jääda kaks omavalitsust

Kaselo kirjutas sotsiaalmeedias ning ütles ajalehele Põhjarannik, et paljud Ida-Virumaa vallad on liiga väikesed, et kõigi omavalitsuslike ülesannetega jätkusuutlikult toime tulla. Sobivaks peab ta varianti, kus ühe omavalitsuse moodustaksid Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linn, kõik ülejäänud kuuluksid aga teise.