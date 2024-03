Kaja Kallas võttis Berliinis vastu auhinna silmapaistva tegevuse eest välispoliitikas

«See on tunnustus Eestile ja ka mulle isiklikult Euroopa ühise keele leidmise ja selge seisukoha hoidmise eest Ukraina sõjas. Selline märkamine tähendab, et teeme õigeid asju,» kirjutas Kallas ühismeedias.

Muuhulgas rääkis Kallas võidukõnes Ukraina toetamise olulisusest ning Venemaa presidendi Vladimir Putini vastutusele võtmisest. «Seekord on ukrainlased Venemaa kuritegude ohvrid, homme võib see olla keegi teine».

Samuti rõhutas peaminister, et tänapäeval muutuvad üha olulisemaks teadmised meedia- ja infopädevusest. «Mida varem neid oskuseid oma lastele õpetame, seda turvalisem on ühiskond, kus me tulevikus elame,» ütles Kallas.