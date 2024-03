Eesti ja Luksemburgi veetav IT-koalitsioon Ukraina heaks startis hästi

«IT-koalitsiooni töö on läinud hoogsalt käima – juba 11 riiki on liitunud, mitmete riikidega on käimas läbirääkimised järgmisteks liitumisteks ja ka esimesed hankeprotsessid on algatatud,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur. «Aitame koos viia Ukraina relvajõudude side- ja infotehnoloogia vastavusse NATO standarditega, sest Ukraina tulevik on NATO-s. Ühtlasi toetab IT-koalitsioon ka kõiki teisi võimekoalitsioone, sest IKT on oluline lahinguvälja edu tagamise osa.»