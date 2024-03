KÜSIME ILMATARKADELT ⟩ Millal saabub kevadsoe ja milline tuleb suvi?

Kui metsavana täna hommikul ärkas ja läks kevadet tervitama, tabas teda üllatus. «Õhtul oli lumi läinud ja hommikuks oli see uuesti maas. Ilm on nagu sibul – seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline,» ütles metsavanaks kutsutud Arvo Saidla.

Ilm on vangerdanud ja vingerdanud kogu talve ja jätkab samas rütmis ka kevadel. «Kuusk peaks okast laskma 15. aprilli paiku. Ma ütlen, et siis hakkab kevadeks minema,» sõnas metsavana. Ometi ei tähenda see kevade võidukäiku. «Paar-kolm päeva on mõnusalt soe ja siis keerab tuule ära,» tähendas ta.