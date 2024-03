INTERVJUU ⟩ Professor Olev Träss: poliitika ja raha mõjutavad rohepööret kohutavalt palju

«Purga ütles, et ta on põlevkivi kasutamisele elektri tootmiseks täielikult vastu. Selline on valitsuse otsus ja ta on sellega päri,» räägib Kanadas elav, kuid tihti kodumaad külastav teadlane. «Mina pole sellega päri, sest võime jääda pimedasse külmetama, kui põlevkivijaamad kinni paneme. Põlevkivist loobumine on hullumeelsus.»

Professor Träss peab võimalikuks, et tehaste sulgemise asemel saab süsihappegaasi koguseid vähendada ja vähemalt teatud hulgal vähem tasusid maksta, kui võtta kasutusele uued võimalused – näiteks kasvatada süsihappegaasi sidumiseks vetikaid. Sellekohaseid uuringuid on Euroopas tehtud juba varem ning nende tulemused võimaldaksid tema kinnitusel põlevkivi kasutamist jätkata. «Näis, kas saame Purgaga kokku, arutame ja vaidleme. See poleks sugugi paha,» lausub professor, kes erinevalt paljudest teadlastest ei pelga arvamust avaldada.

Eesti valitsuse seisukoht on lõpetada tulevikus põlevkivist elektrienergia tootmine. Teie seda arvamust ei jaga. Miks?

Põlevkivi on meie seisukohalt ainus usaldusväärne energiaallikas. Euroopa Liit (EL) ei ole mitte ainult CO 2 tasude tõttu paha, vaid ütleb, et täielikult on vaja keelata fossiilkütused. Eesti ei tohiks iialgi sellega nõus olla.

Meenutame sedasama olukorda, kui [Eesti ja Soome vahelise elektriühenduse] Estlink 2 kaabel katki läks. Force majeure’i (vääramatu jõu) puhul oleksime Narva elektrijaamadeta täitsa hädas olnud. Seetõttu oli mul oli rõõm kuulda, et nende mitu energiaplokki olid vahepeal korda tehtud ja töötasid.

EL lõikab enese kõri ja meie koos praeguse valitsusega lõikame Eesti kõri veel agaramalt. Teeme seda sihikindlalt, et olla truud ELile ja rohelisusele, mis seisneb põhiliselt kogu maailmale valetamises. Rohepööret koos maksudega propageeritakse ainult Euroopas ja veidi Kanadas, kuid palju vähem Ameerika Ühendriikides.