«Eks see kokkusaamine oli tehtud, et saada kirja kaasamise linnukest, sest meiega enne eelnõu valmimist selle maksu mõjusid ei arutatud,» märkis Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp.

Magustatud jookide maks on poliitiline kokkulepe, mis pandi kirja mullu kevadel sõlmitud võimuliidu leppesse. Kaks nädalat tagasi tuli terviseminister Riina Sikkut (SDE) välja juba konkreetse seadusemuudatusega, millega loodetakse kokku koguda 25 miljonit eurot. Erinevalt näiteks Portugalist, kus maksuraha kasutatakse tervishoius, läheb Eestis limonaadimaks otse riigikassasse. Samamoodi tehakse Lätis ja Soomes, kus ei varjatagi, et tegu on puhtalt fiskaalmaksuga.