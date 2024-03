«Riigikogu liikmete suured kuluhüvitised riivavad rahva õiglustunnet, sest ei täida oma eesmärki ning on pigem käsitletavad lisatasuna põhipalgale, mida kasutatakse autode ostmiseks või kaheldava kasuteguriga kuludeks valijatega suhtlemise nimetuse all. Tavakodanikud peavad oma kulud, sealhulgas autoostud ja liisingud tegema põhipalga arvelt, ent riigikogu liikmed on justkui priviligeeritud kodanikud, kellele sama põhimõte ei kehti,» seisis eelnõu seletuskirjas.