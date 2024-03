Tallinnas Vabaduse väljaku ääres saab terve nädala tasuta parkida

Snabbi tegevjuht Kustas Kõiv rääkis, et süda- ja vanalinnas parkimine võib olla tüütu ja kulukas ettevõtmine. «Näeme, et suur hulk kasutajaid ei ole vanalinna parklaid külastanud ning pigem väldivad seda piirkonda kõrgete parkimistasude tõttu. Selleks, et inimesed saaksid järele proovida, kui soodne ja mugav on vanalinna külastada, otsustasime teha tutvumisnädala, mil kõigile Snabb äpiga parkijatele on Kaarli puiestee 2 parklas parkimine tasuta. Loodame, et peale tutvumisnädalat on vanalinna külastamisest paljudel positiivsem kogemus ning kõrged parkimistasud ei saa enam takistuseks. Teadlikkus parkimisvõimalustest vähendab kindlasti ka ebaseaduslikku parkimist kõnniteedel,» ütles Kõiv.