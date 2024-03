Eesti paviljonile Veneetsia kultuuribiennaalil annetati seekord rekordkogus eraraha

Arusoo lausus, et Eesti paviljon on suurim Eesti kunsti rahvusvaheline projekt, mis on kunsti nähtavuse jaoks väga tähtis. «Kogueelarve hõlmab nii avalikku kui erarahastust ja paljude sponsorite toetust. Eesti kultuuriministeeriumi toetus on 350 000 eurot, aga tänavune projekt on 27 aasta jooksul suurima erarahastuse osakaaluga Eesti paviljon,» sõnas ta.