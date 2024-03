Riik loodab teisel katsel leida Kloogaranna noortelaagri kompleksile ostja

Haridus- ja teadusministeeriumi riigivara valitsemise valdkonna juht Indrek Riisaar rääkis, et nad otsustasid korraldada uue enampakkumise sama alghinnaga. «Hinna alandamist me pärast esimest enampakkumist põhjendatuks ei pidanud, kuna eelmisel korral huvilisi oli, kuid pakkumisi ei laekunud. Arvestades kinnisasjade asukohta ja potentsiaali, usume, et sel korral leiame kinnistutele uue omaniku,» ütles Riisaar.