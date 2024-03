Detsembrist alates on Islandi Reykjanesi poolsaarel registreeritud neli vulkaanipurset, millest 17. märtsi oma oli suurim, mistõttu on Copernicuse atmosfääri seire teenus (CAMS) jälginud Euroopa poole suunduvat vääveldioksiidi (SO 2 ) pilve.

Keskkonnaagentuur vahendas pressiteate vahendusel, et CAMSi atmosfäärikoostise prognoos põhineb satelliitide vaatlusandmetel ning sisaldab infot SO 2 hulga kohta atmosfääris. Vulkaanipursked on SO 2 oluline allikas.

«Pärast purset tehtud prognoos Islandi kohta näitab suurenenud SO 2 koormusega (kuni 10 Dobsoni ühikut) pilve liikumas Põhja-Atlandilt üle Iirimaa ja Ühendkuningriigi, selle saabumist neljapäeval Skandinaaviasse ja siirdumist üle Läänemere. Pilv jõuab reedel Balti riikide, Poola ja Loode-Venemaa kohale.»

CAMSi vanemteadur Mark Parrington sõnas, et eelmiste pursetega ei kaasnenud nii palju SO 2 emissioone, et seda oleks saanud vaadelda ja süsteemidesse assimileerida. «Seekord on SO 2 hulk selgelt vaatlusandmetes näha ja me jälgime hoolega pilve tema teekonnal üle Põhja-Euroopa, kuigi me ei oota sellelt mingit mõju õhukvaliteedile või kliimale.»

«Vulkaanipursked ja suurte väävliühendikoguste väljalase võivad mõjutada mitte ainult regiooni õhukvaliteeti, vaid ka globaalseid protsesse, näiteks osooni hulka stratosfääris. Islandi vulkaanipurske mõjud atmosfäärile ei ole aga nii tõsised, kuid peame siiski oluliseks olukorda jälgida,» ütles CAMS direktor Laurence Rouil.

CAMSi SO 2 prognoos ennustab pilve teekonda järgmise viie päeva jooksul Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse (ECMWF) Integreeritud Prognooside Süsteemi põhjal. Prognoosi uuendatakse iga 12 tunni tagant. ECMWF rakendab CAMSi teenust Euroopa Liidu nimel. CAMSi prognoosid näitavad gaasilist SO 2 atmosfääris, kuid ei paku infot vulkaanilise tuha kohta, mis kuulub Vulkaanilise Tuha Nõuandva Keskuse (VAAC) vastutusalasse.