«Arvestades, et asjaga on seotud alaealised, ei soovi Põhja ringkonnaprokuratuur käimasolevat kohtueelset menetlust praegu täpsemalt kommenteerida. Samas võime öelda, et juhtumiga seoses on esitatud 14-aastasele noorele esialgne kahtlustus avaliku korra raskes rikkumises,» lausus Vanatoa.