Hartmani sõnul laekus 18. märtsil lõppenud konkursile kokku kolm kandideerimisavaldust. Ta ei soostunud nimetama nimesid, aga täpsustas, et kõik inimesed on väga tihedalt seotud kultuurivaldkonnaga, sealhulgas teatriga. «Konkurss on tugev,» tähendas Hartman.