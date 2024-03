Eesti saab Euroopa tuumauuringute organisatsiooni täisliikmeks

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo sõnul on CERNi tööstuslikud hanked kõrgtehnoloogilised ning koostöös CERNiga on võimalik arendada uusi võimekusi, tooteid ja tehnoloogiaid, aidates tippteaduse saavutustel jõuda ettevõtlusesse. «Nende hangete nõuded on kõrged ning CERNi globaalsele tuntusele toetudes on neil osalemine eksportiva ettevõtte seisukohast tugevaks referentsiks ning kvaliteedimärgiks,» ütles Riisalo.