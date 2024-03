KESKPÄEVATUND ⟩ Priit Hõbemägi: sotsid on Tallinna linnavalitsuses puudlist muutunud mastifiks

Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi ütles, et kätte on jõudnud ajad, kus Keskerakonnaga peaaegu alati kaotad. «Kunagine suur ja võimas erakond ongi jäänud väikseks ja viletsaks,» sõnas Hõbemägi. Ta tõi välja, et Keskerakonna kants on veel Tallinn ja Narva.