VIDEO JA GALERII ⟩ President Karis nimetas Madis Timpsoni uueks justiitsministriks

Riigipea nimetas positiivseks, et Madis Timpsonil on justiitsministrina nii kohaliku omavalitsuse kui ka keskvõimu kogemus, töötamisest nõunikuna rahandus-, sise- ja justiitsministeeriumis. «Sellise pagasiga võib tunda ja mõista Eestit sügavamalt, mitte ainult pealinnast nähtuna.»

«Madis Timpson on sümpaatselt öelnud, et teda häirib, kui edasipüüdlikke inimesi karistatakse ja «tark riik» teab, mis on igale inimesele hea. Mind häirib see samuti. Ja mulle, nagu ka Madis Timpsonile meeldib selline riik, kus otsuseid teevad oma ala tundvad inimesed, mitte need, kes karjuvad kõige kõvemini. Seega võiks meie koostöö olla päris hea,» sõnas president Karis.