«Jah, neil on arendusi. Ja nad üritavad neid kuidagimoodi ära kasutada. Reaalset kasutust oleme näinud korra ja kõik teised on ebaõnnestunud. Tehnilistel põhjustel,» sõnas luurejuht.

Budanov märkis ka, et just tänu meredroonidele suutis Ukraina tagada, et Vene laevad lõpetasid sisenemise Musta mere loodeossa. Venelasi pole seal nähtud peaaegu kaks aastat.