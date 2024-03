Läänemets: Tallinn võib saada võimuliidu, kus on Keskerakond ja EKRE

«Võib juhtuda, et me näeme, kuidas EKRE saadikud hakkavad hoopis Tallinna linnapead usaldama. Kõik arutavad seda, et kas tuleb uus koalitsioon, kus osalised on sotsid – jah, sotsiaaldemokraadid kindlasti on nii-öelda kaalukeeleks ja põhiotsustajaks. Aga täpselt sama oluline küsimus on ka see, et kas Tallinn võib saada hoopis koalitsiooni, kus on Keskerakond ja EKRE. Neid mõlemat asja peab väga tõsiselt jälgima. Õhus on erinevaid märke ja ma ei välistaks praegu midagi,» rääkis Läänemets täna ERRile.

Tallinna linnavolikogus on Keskerakonnal 33 mandaati pärast seda, kui Igor Gräzin erakonnast pühapäeval lahkus, EKRE-l on aga kuus häält. Minimaalseks enamuseks on 79-liikmelises volikogus vaja 40 mandaati. Kuigi EKRE ja Keskerakonna võimuliidus oleks üks hääl puudu, siis viitas Läänemets ERRile, et selle hääle andja võib juba olla leitud.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart rääkis täna Kuku saates «Sihik», et tema lähtub ausast võitlusest. Parteist lahkunud Gräzini kohta, kes väidab, et teda survestati erakonnast lahkuma, ütles Kõlvart, et midagi sellist pole olnud. «Tõenäoliselt tutvus Igor Keskerakonna põhikirjaga, kus on kirjas, et erakonna liige, kes toetab umbusaldust erakonnakaaslase vastu, on automaatselt erakonnast välja arvatud,» ütles Kõlvart.