Järeldusi Moskva tapatalgutest: Vene riik on korraga nii jõuetu kui ka salakaval

Eksperdid on Moskva lähedal Crocus City kontserdihalli terrorirünnaku analüüsimisel ebakindlad, sest Venemaa eriteenistuste ja riigi kontrollitud meedia infot ei saa pidada usaldusväärseks. Ühel meelel on kõik aga selles, et oma uue ametiaja kindlustanud Vladimir Putin kasutab seda tragöödiat režiimi karmistamiseks ja Ukraina edasise ründamise põhjendamiseks.