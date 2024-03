80 AASTAT TAGASI ⟩ Tartut tabab punalennuväe pommirünnak

Need kaks rünnakut olid eelmänguks suuremale rünnakule. Õhkkond oli pinev, kiiresti jõudsid tartlasteni kuuldused ka Narva ja Tallinna pommitamistest ning halvema kartuses hakkas inimesi linnast lahkuma. Mõned olustikulised väljavõtted kirjamehe, koolmeistri ja bibliofiili Jaan Roosi päevikust:

6. märts: «Täna on puhas põrgu. Häiretel ei ole vahet. Nõukogude lennukid lendavad alatasa üle linna. Nad viskasid alla pomme, mis kukkusid enamasti väljaspoole linna.»

7. märts: «Täna jälle õhk aina väriseb flaki pommitamisest. Nõukogude lennukid lendavad alatasa üle linna. Paljud inimesed on hirmuga meelest ära.»

9. märts: «Päeval sätendab päike ja öösel kumab kuu taevalael. Olukord on nagu lennukitele loodud. Täna liikusid lennukid jälle kogu päeva linna kohal. Häiret ei suudeta enam anda, sest siis peaks seda tegema hommikust õhtuni. Täna sai teatavaks, et Nõukogude lennukid on teinud 6. märtsi ööl vastu 7. [märtsi] Narva linna maatasa, olles 8 tundi linna kohal.»