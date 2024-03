President Karis: see on meie kõigi ühine lugu, meie ühine puudutus

Eesti on tugev ja kindlameelne. Olles täpselt siin, kus me oleme ja just selle naabri kõrval, kes meile idas on antud. Kaitstes ennast ja meie liitlasi, et võõras ei julgeks siia enam sõjaga tulla, ning aidates Ukrainal võita Venemaa agressiooni. Ukrainas näeme sama kurjuse julma irvet, mis vaatas Eesti peale täna 75 aastat tagasi. Jälle see kurjus küüditab, vangistab, sandistab ja tapab. Siinsamas Euroopas. Ja demokraatlike riikide võimuses on agressor peatada. Veelgi enam, see on meie kohustus, et kurjus ei saaks edasi tulla.