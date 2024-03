«Täna seisame taas silmitsi inimsusvastaste kuritegudega, mis on toime pandud Ukrainas,» tuletas mälestustseremooniaid korraldada aidanud inimõiguste instituut meelde oma kodulehel. «Me ei saa ega tohi jääda vaikseks, kui süütuid inimesi rünnatakse ning nende inimõigusi rikutakse. Meie kohus on seista nende eest, kes ei suuda end kaitsta, ning aidata neid, kes vajavad abi. Küüditamisohvrite mälestamine 25. märtsil peaks meid kõiki õpetama, et me ei unustaks kunagi minevikus toime pandud kuritegusid, ning et hoiaksime meeles kõiki neid, kes on kannatanud totalitaarsete režiimide all.»