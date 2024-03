Kelmuses, omastamises ja usalduse kuritarvitamises süüdistatav Repinski ütles, et süüdistus on talle arusaadav. «Ma ei tunnista ennast süüdi. Võtan omaks ühe tankimise,» ütles Repinski ja lisas, et riigikogu liikme tööga mitteseotud tankimine leidis aset 26. märtsil 2022. Kütusearve suurus oli 98 eurot ja 68 senti.