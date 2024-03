VIDEO JA FOTOD ⟩ Tallinna volikogu erakorraline istung: Kõlvarti umbusaldamine

Tallinna linnavolikogu 37 opositsiooni kuuluvat liiget andsid 21. märtsil volikogu istungil üle linnapea Mihhail Kõlvarti umbusaldusavalduse. Kõlvarti umbusaldamise läbiminekuks on vaja 40 häält.

Esmaspäeval kinnitas ka Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraadist liige Jevgeni Ossinovski, et tema erakond liitub Kõlvarti umbusaldamisega.

Sotside Tallinna juhatus otsustas pärast esmaspäevast koosolekut, et lõpetab volikogus koostöö Keskerakonnaga ning on sellest ka erakonda teavitanud. «Kaalumise tulemusena jõudsime seisukohani, et usk sellesse, et see koalitsioon saab edasi toimida mõistlikul viisil, et seda usku enam ei ole,» ütles Ossinovski.

Samas rääkis SDE esimees Lauri Läänemets esmaspäeval ERRile, et teisipäeval võib Kõlvarti umbusaldamise käigus juhtuda, et see lõpeb pealinnas hoopis Keskerakonna ja EKRE koalitsiooniga.

«Võib juhtuda, et me näeme, kuidas EKRE saadikud hakkavad hoopis Tallinna linnapead usaldama. Kõik arutavad seda, et kas tuleb uus koalitsioon, kus osalised on sotsid – jah, sotsiaaldemokraadid kindlasti on nii-öelda kaalukeeleks ja põhiotsustajaks. Aga täpselt sama oluline küsimus on ka see, et kas Tallinn võib saada hoopis koalitsiooni, kus on Keskerakond ja EKRE.,» rääkis Läänemets ERRile.