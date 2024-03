Reformierakonnaga liitunud Luukas Kristjan Ilves pürib europarlamenti

«Eestil ja Euroopal on täna kaks suurt väljakutset. Esiteks julgeolek. Läänel tuleb selgroog sirgeks ajada ning mobiliseerida vabade riikide jõukus ühisel eesmärgil – tagada Ukraina võit, suurendada kollektiivset kaitsevõimet ja pakkuda tõsiseltvõetavat alternatiivi Hiina arengumudelile,» ütles Ilves.

«Teiseks majandus: tehisintellekti-põhine majandusrevolutsioon kogub tuure. USA ning Hiina jooksevad eest ära, Euroopa jääb maha. Brüsseli käes on võtmed selle trendi ümber pööramiseks,» lisas ta.

Ilves meenutas ka, et Eesti liitumisest Euroopa Liidu ja NATO-ga möödub tänavu 20 aastat. «Selle aja jooksul on eestlased järjekindlalt pingutanud kujundamaks Euroopat selliseks, nagu ise tahaksime, et ta oleks avatud, julge, omasid kaitsev ning oma väärtuste eest seisev. Peame seda tööd jätkama,» lausus Ilves.

«Mul on temaga hea koostöökogemus ajast, mil olin Euroopa Parlamendi liige ning Luukas oli diplomaat Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures. Luukasel on sügavad teadmised tehnoloogia ja küberturbe valdkonnas, tunneb Brüsseli võimukoridore ja räägib soravat inglise, saksa ja prantsuse keelt. Seetõttu olen kindel, et ta suudab Eestile olulisi teemasid Euroopas kindlalt kaitsta. Luukas on kahtlemata oluline täiendus meie meeskonnale,“ ütles Reformierakonna esimees ja peaminister Kaja Kallas.

Luukas Ilves on töötanud ametnikuna kaitseministeeriumis, riigi infosüsteemi ametis ning viimati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis digiarengu asekantslerina ehk riigi IT juhina. Brüsselis on ta töötanud Euroopa Komisjonis ning Eesti alalises esinduses, kus Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal juhtis digipoliitika meeskonda ja programmi.

Samuti on ta töötanud Brüsselis tegutseva mõttekoja Lisbon Councili asejuhina ning Eesti küberturbeettevõtte GuardTime strateegia- ja teaduskoostöö juhina. Luukas Ilves on lõpetanud Stanfordi ülikooli rahvusvaheliste suhete erialal.