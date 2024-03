«Keskerakonna saavutused peale 20 aastat kestnud sisulist ainuvalitsemist, on korruptsiooniskandaalid ja linnaelanike raha eest ostetud valimistulemused. Seega on tulevase võimuliidu üks esimesi ülesandeid viia läbi põhjalik nulleelarve protsess. Eesti 200 eestvedamisel on kulude ja tulude ülevaatamine riigi tasemel esimesi tulemusi juba andnud, ning kindlasti on vaja tuua valgust ka Eesti suurima omavalitsuse rahakotti,» ütles Tsahkna.

«Keskerakond on alates 2005. aastast saanud Tallinna ametites segamatult ämblikuvõrku luua ning kahtlemata aitab korralik röntgenpilt eelarvest mõista, kas maksumaksjate raha on pealinnas kasutatud eesmärgipäraselt ning läbipaistvalt.»

Eesti 200 esimehe Tsahkna sõnul on teiseks oluliseks prioriteediks eestikeelsele haridusele üleminek. «Ilma Keskerakonnata saab Tallinna juhtimises pöörata päriselt tähelepanu kvaliteetsele ja eestikeelsele haridusele. See tähendab nii õiglasemat ressursside suunamist raskustes olevatele koolidele, kui ka koolide toetamist lähtuvalt selgetest eesmärkides ja mõõdetavatest tulemustest. Praegu panustab Tallinn oma vahenditest oluliselt vähem kui enamus teisi omavalitsusi Eestis. Arvestades et Keskerakond on sellele häälekalt vastu seisnud, siis seisavad uuel võimuliidul ees väga töised kuud, et üleminek eestikeelsele haridusele pealinnas sügisel ikkagi toimuks,» ütles Tsahkna.

Võimuvahetus Tallinnas on Margus Tsahkna sõnul küll märgiline samm, aga see on alles esimene samm pikal teel, kus ei saa lubada kiireid ja kergeid võite. «Kursimuutus Tallinnas tähendab uue koalitsiooni jaoks ka seda, et käesolevaks aastaks on linnaeelarve juba lukus ja projektid töös. Järgmise aasta eelarvega saab hakata muutusi juhtima ja valmistada ette need plaanid, millele järgmisel sügisel tallinlastelt kohalike omavalitsuste valimistel mandaat küsida,» ütles Tsahkna.

Täna Mihhail Kõlvarti (KE) umbusalduse poolt hääletas 41 saadikut, ei osalenud kaks kohal olnud volikogulast. Umbusalduse läbiminekuks oli vaja 40 volikogulase poolthäält, volikogus on 79 liiget.