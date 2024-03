VIDEOINTERVJUU ⟩ Ossinovski: meie jaoks ei olnud küsimus selles, et saaks kellestki lahti

Kui opositsioonierakonnad on juubeldades oma umbusalduse avaldust esitanud ja seisukohta väljendanud, siis sotsiaaldemokraatide jaoks oli see loomulikult raske otsus. Tulenevalt meie erilisest positsioonist, me pidime otsustama koostöö lõpetamist linnavõimupartneriga keskerakonnaga ja loomulikult selles positsioonis tajusime vastutust, nii oma valijate kui ka Tallinna inimeste ees. Sest alati ei ole võimuvahetus positiivne, mis asemele tuleb. Ja võimuvahetus ei ole eesmärk omaette. Sellest tulenevalt võttis otsustusprotsess oma aja, et otsuseni jõuda.