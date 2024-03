Haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) on koolivõrgu ümberkorraldamise põhjenduseks Ida-Virumaal korduvalt öelnud, et Jõhvi gümnaasium, kuhu peaks keskkooliosa sulgemise järel asuma õppima Toila gümnaasiumi 10.–12. klassi õpilased, on eestikeelne kool, kuid tõasiasjad räägivad vastupidisest.