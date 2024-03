OTSEÜLEKANNE ⟩ Enneolematu ettevõtmine: kogu Eesti loeb ühiselt Meie Isa palvet

Idee, et terve Eesti võiks Meie Isa palvet lugeda, tuli Nõmme Baptistikoguduse pastor Veikko Võsule pähe mullu varasügiseses metsas jalutades. Esialgu jagas ta seda kogudusevendade ja Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse diakoni Rene Paatsiga. Oktoobris tutvustas mõtet peapiiskop Urmas Viilmale ja novembris astuti juba Eesti Kirikute Nõukogu ette. Seal leiti tänapäeval harvanähtavas üksmeeles, et idee tuleb teoks teha.

«On tähelepanuväärne, et just Meie Isa palve on esimene pikem tekst, mis eestikeelsena vääris viiesaja aasta eest kirja panemist,» märkis EKN president Viilma.

EKN asepresidendi Erki Tamm loodab, et palve lugemine aitab inimestel leida ja avastada suhet, mis meil võib olla Jumalaga, kui hea isaga. «Seda on palutud aastasadu ja seda on teinud meie esivanemad. Sellega on hea ühineda,» arvas Tamm.