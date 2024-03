Mitmed Tallinna linnavolikogu asendusliikmed peavad võimuvahetuse tõttu töölt lahkuma

Kui linnavalitsusest peaks volikogusse naasma tänaseks endine linnapea Mihhail Kõlvart, siis peab lahkuma tema asendusliige Jevgenija Kukk. Abilinnapäid on keskerakonnal kokku neli. Vladimir Sveti asendusliige on Igor Jermakov, teise abilinnapea Andrei Kante asendusliige on Erki Savisaar. Betina Beškina asendusliige on Andres Kollist ning abilinnapea Tiit Teriku asendusliige on Maria Doroš.