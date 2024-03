Vastusteta jäänud lood: kes hülgasid oma vastsündinud?

Suure-Lähtrus hüljatud beebi juhtum on avalikkust kõvasti raputanud, kuid see ei ole kaugeltki ainus kord, kus vastsündinu saatuse hooleks on jäetud. Iga lugu meediasse ei jõua ja kui jõuabki, siis vanemate leidmiseni see alati ei vii.