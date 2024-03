Nii on maikuus Eestisse oodata Jaapani digiagentuuri eksperti. Lihtsustatult on tema roll siin olla kolmeks kuuks töövari. Vaadelda ja teha järeldusi, kuidas Jaapan digiummikust välja saada. See lepiti kokku juba 2022. aasta suvel, kui Eestis käis visiidil toonane Jaapani digiminister Karen Makishima ning koos toonase Eesti IT-ministri Andres Sutiga (RE) sõlmiti koostöömemorandum. Üks punkte oli vastastikku ekspertide teineteise riiki saatmine. Kui Jaapani eksperdi siiasaatmine juhtub kevadel, siis see, kas keegi Eestist Jaapanisse läheb, ei ole praegu otseselt arutlusel.