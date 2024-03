Volikogu hoone garderoobis võis juba enne kella kaheksat kohata kaameratest ümbritsetud Igor Gräzinit, kes oli kuni esmaspäevani veel Keskerakonna liige. Teisipäeval aga hääletas ta Kõlvarti vastu. Etteruttavalt võib öelda, et Gräzini hääl ongi sisuliselt uue koalitsiooni kaalukeel, ehk tinglikult ja poolnaljatledes võib öelda, et Gräzin on praegu kõige mõjukam mees Tallinnas.