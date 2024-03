Telekanalite esindajad reklaamidest lastesaadetes: kus on teie plaan, terviseedendajad?

«Õhus on sääsest elevandi tegemise aeg,» ütles Duo Media juht Jüri Pihel täna Eesti Ringhäälingute Liidu pressikonverentsil. Telespetsialist nentis, et kuigi võib tunduda, et lihtne on reguleerida, mõõta ja vaadata ringhäälingumaailmas toimuvat, siis päitseid tuleb pähe tõmmata kontrollimatule globaalsele ühismeediale. «Laste jaoks kaootiline maailm elab väikestes seadmetes ja seda esindavad rahvusvahelised kontsernid, kelle sisuinfo kui ka reklaamid vohavad lasteni täiesti kontrollimatult,» lausus Pihel.