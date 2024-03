Mihhail Kõlvart on veendunud, et kui Keskerakond kohtus süüdi mõistetakse, kannab finatsvastutust kogu toonane juhatus.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvartiga ütles, et kui Keskerakond peaks kohtus süüdi jääma, vastutavad finantsiliselt ka toonane erakonna esimees Jüri Ratas ning juhatuse liikmed Tanel Kiik, Tõnis Mölder, Taavi Aas ja tema ise.

Kõlvart sõnas, et saab soovida uuele linnapeale ja linnavalitsusele vaid edu, lootes, et uus valitsus aktsepteerib Keskerakonna alustatut.