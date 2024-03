Perearstid tahavad raha juurde patsientidelt ja haiglatelt

Perearst ja riigikogu liige Eero Merilind möönis, et kui perearstide julged mõtted tahetakse ellu viia, tuleb suurendada arstide arvu, sest ainult õdedele ka kõike delegeerida ei saa.

Tervisekeskused lubavad kaotada perearstide nappusest süvenevad valud, vastu tahavad nad rohkem raha nii riigilt kui ka patsiendilt. Pikantseks muudab olukorra see, et tulevikuplaani kirjutamisel, mille järgi hiljem seadust muudetakse, on jäme ots tervisekeskuste endi käes.