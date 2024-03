«Eks neid läbirääkimisi tuleb erinevatel teemadel, mis tähendab, et vastavalt vajadusele kaasame ka teisi liikmeid. Meie soov on läbirääkimistega liikuda võimalikult tempokalt ja venitusteta,» ütles ta. «Me töötame selle nimel, et stabiilne linnavõim tagada ja loodame, et õnnestub uut koalitsiooni tugevdada, sest praegune ülekaal on kaunis napp».