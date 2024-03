«See on väga oluline algatus,» kommenteeris kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets. «Meil on kolm-neli ettevõtet, kes on puidust kui ressursist just puidukeemia mõttes huvitatud. See on üks meie poliitika oluline osa, et ikkagi puitu kõrgemalt väärindada.»