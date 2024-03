Saksamaa kaitseministeeriumi Ukraina olukorrakeskuse juht kindral Christian Freuding rääkis sellest intervjuus meediakanalile Deutche Welle. Uudises märgitakse, et mürsud võetakse Bundeswehri arsenalidest. Freuding täpsustas, et Saksamaa otsustas tarnida Ukrainale laskemoona kolmes etapis ja see viiakse läbi esimeses etapis.