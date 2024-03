Kontrollimisel see fakt siiski kinnitust ei leidnud. Masina roolis olnud mees oli kaine. «Auto roolis olnud 84-aastane härra vabandas enda sõidustiili pärast ning sõnas, et aeglustas ja vingerdas teel seetõttu, et otsis homse püha puhul teeservast pajuurbasid, et need siis koju lauale vaasi panna,» märkis politsei.