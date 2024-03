Kõlvarti mahavõtmisele hääle andnud Espenberg: kartsin, et kombineerime üle

Teisipäeval Tallinna linnapea umbusaldamisel jäi silma 41. hääl, mis tekkis tabloole mõni sekund enne hääletamiseks antud aja lõppemist. Linnapea mahahääletamise seisukohalt ei olnud see enam oluline hääl, kuid Urmas Espenbergi jaoks, kes oligi see viimane hääleandja, muutis see paljutki. Espenberg selgitab Postimehele oma teo tagamaid.