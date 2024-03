Endine peaprokurör Aas: teoreetiliselt on võimalik, et Keskerakonna juhatus oma varaga vastutab

Eile ütles Tallinna endine linnapea Mihhail Kõlvart Postimehele , et endised keskerakondlased, sealhulgas tema ise, peavad rahaliselt vastutama, kui asi trahvi maksmiseni jõuab. Endisesse juhatusse kuuluvad ka need, kes on nüüdseks erakonnast lahkunud: Jüri Ratas, Tanel Kiik, Tõnis Mölder, Taavi Aas. Seega peaksid endised juhatuse liikmed enda vara justkui mängu panema, kui erakond trahvi ei suuda maksta.

Majandus- ja korruptsioonikuritegudele spetsialiseeruv Norman Aas, kes on Sorainen advokaadibüroo partner ja endine riigi peaprokurör, sõnas Postimehele, et teoreetiliselt on võimalik, et juhatuse liikmed oma varaga vastutavad, kuid see eeldab uusi protsesse, et nende süüd asjas tõendada.